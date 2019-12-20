Новый американский корабль Starliner, над созданием которого трудилась корпорация Boeing, 20 декабря запустили в беспилотном режиме к Международной космической станции (МКС). Прямую трансляцию вело космическое агентство NASA.

Starliner запустили с авиабазы на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя Atlas V. Стыковка с МКС по плану должна пройти через сутки. Контролировать действия корабля будут астронавты Кристина Кук и Джессика Меир, работающие на МКС. Предположительно, Starliner пробудет в космосе восемь дней. После этого он приземлится на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Об этом написал ТАСС.

На борту корабля находится манекен с различными датчиками, который получил название «Рози-ракетчица». На манекен надет скафандр синего цвета, а на голове повязан красный платок по аналогии с персонажем картины Нормана Роквелла «Клепальщицы Рози». Этот персонаж был символом женщин, работавших в военной промышленности во время Второй мировой войны.

NASA надеется отправить Starliner с экипажем на МКС уже в середине 2020 года. К этому полету готовятся астронавты Санита Уильямс и Джош Кассада.

Ранее стало известно, что NАSА ведет переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительных мест на корабле «Союз», чтобы доставить на Международную космическую станцию свой экипаж.