13 июля 2020, 20:57
Стало известно о выходе самой мощной зарядки для смартфонов
Компания Oppo анонсировала выход нового зарядного устройства для смартфонов. Оно сможет стать самым мощным на текущем рынке.
Об этом организация сообщила в Twitter.
«Если вы не любите ждать, пока телефон зарядится, ожидание почти закончилось», — говорится в заявлении производителя.
В выложенном ролике мощность зарядки вырастает с 65 до 125 Ватт. На текущий момент самая мощная зарядка поддерживает возможность подпитывать гаджет зарядом 65 Ватт.
Компания представит устройство уже в эту среду, 15 июля.
В современном мире время автономности устройства без подзарядки играет большую роль. Ранее «360» собрал несколько секретов, как продлить жизнь аккумулятора на телефоне.