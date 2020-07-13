Стало известно о выходе самой мощной зарядки для смартфонов

Компания Oppo анонсировала выход нового зарядного устройства для смартфонов. Оно сможет стать самым мощным на текущем рынке.

Об этом организация сообщила в Twitter.

«Если вы не любите ждать, пока телефон зарядится, ожидание почти закончилось», — говорится в заявлении производителя.

В выложенном ролике мощность зарядки вырастает с 65 до 125 Ватт. На текущий момент самая мощная зарядка поддерживает возможность подпитывать гаджет зарядом 65 Ватт.

Компания представит устройство уже в эту среду, 15 июля.

В современном мире время автономности устройства без подзарядки играет большую роль. Ранее «360» собрал несколько секретов, как продлить жизнь аккумулятора на телефоне.