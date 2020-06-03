Стали известны уловки, которые помогут сохранять зарядку на смартфоне

Время работы смартфона без зарядки — один из важных вопросов для пользователей гаджетов по всему миру. Увеличить производительность телефона можно с помощью простых манипуляций. О них рассказал гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

Он посоветовал удалить все ненужные приложения. Ведь любая программа выходит в интернет для отправления отчетов или для обновлений. После того, как юзер избавится от них, смартфон может сэкономить до 10% времени без подзарядки. Об этом Щельцин сообщил агентству «Прайм».

Кроме того, нужно ограничить работу оставшихся приложений в фоновом режиме. Такая мера позволит сохранить еще 20-30% зарядки. Еще нужно выключить дополнительные системы — Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS/Глонасс, и уменьшить яркость экрана. Это сэкономит еще 50%.

Специалист рекомендовал следить за режимом энергосбережения и обновлениями. Последние иногда приводят к большому потреблению энергии. Это касается старых моделей телефонов.

Ранее пользователи Apple столкнулись с проблемами из-за обновления ПО версии 13.5. Приложения стали виснуть, а зарядка садиться.