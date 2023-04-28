28 апреля 2023, 07:34
Стало известно о планах Microsoft остаться на российском рынке
«Коммерсант»: Microsoft предложила российским компаниям продлить лицензии на софт
Американская корпорация Microsoft намерена сохранить свое присутствие на отечественном рынке, предложив не попавшим под санкции компаниям из России продолжить сотрудничество. Об этом сообщил «Коммерсант».
Представили IT сферы рассказали, что с начала 2023 года около тысячи российских компаний получили предложение от корпорации устное предложение или письмо о продлении лицензии на софт.
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«Они не хотят просто так лишаться клиентов в России, поэтому не ликвидируют свое представительство. Microsoft пытается найти способы продолжить обновление программного обеспечения или его поддержку в России», — рассказал источник.
Дистрибьюторы отметили, что среди российского бизнеса спрос на продукцию Microsoft остается весьма высоким. В настоящее время ПО поставляют в Россию с помощью параллельного импорта в коробочных версиях.
Ранее сообщалось, что Microsoft выплатит штраф около трех миллионов долларов за работу со странами, попавшими под американские санкции.
Microsoft
Санкции
Россия
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