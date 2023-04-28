Технологии 28 апреля 2023, 07:34 Стало известно о планах Microsoft остаться на российском рынке «Коммерсант»: Microsoft предложила российским компаниям продлить лицензии на софт Википедия

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Американская корпорация Microsoft намерена сохранить свое присутствие на отечественном рынке, предложив не попавшим под санкции компаниям из России продолжить сотрудничество. Об этом сообщил «Коммерсант».

Представили IT сферы рассказали, что с начала 2023 года около тысячи российских компаний получили предложение от корпорации устное предложение или письмо о продлении лицензии на софт.

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«Они не хотят просто так лишаться клиентов в России, поэтому не ликвидируют свое представительство. Microsoft пытается найти способы продолжить обновление программного обеспечения или его поддержку в России», — рассказал источник.

Дистрибьюторы отметили, что среди российского бизнеса спрос на продукцию Microsoft остается весьма высоким. В настоящее время ПО поставляют в Россию с помощью параллельного импорта в коробочных версиях.

Ранее сообщалось, что Microsoft выплатит штраф около трех миллионов долларов за работу со странами, попавшими под американские санкции.