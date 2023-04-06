Мир 06 апреля 2023, 21:59 Microsoft выплатит почти $3 млн за нарушение американских санкций Корпорация Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн в связи с нарушением санкций Pxhere

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Корпорация Microsoft выплатит порядка трех миллионов долларов из-за нарушений санкций, в том числе антироссийских. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) при Минфине США.

«Microsoft согласилась выплатить 2 980 265,86 доллара для урегулирования потенциальной гражданской ответственности», — отметили в ведомстве.

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Речь идет об экспорте программного обеспечения из Соединенных Штатов в те государства, которые подверглись ограничительным мерам. Также поставке услуг лицам из списка блокирующих санкций «или запрещенным лицам за нарушение программ санкций OFAC, которые связаны с Кубой, Ираном, Сирией, Украиной и Россией».

По данным ведомства, компания Microsoft нарушила антироссийские санкции США, допустив использование продукции Microsoft в Крыму.

Обозреватель The National Interest Брайан Патрик Болджер заявил, что американские ограничения обернулись против стран Запада и возымели обратный эффект — укрепление рубля, тем самым позволив регулировать цены на золото. Несмотря на санкции, Всемирный банк также спрогнозировал динамику ВВП России в 2023 году на 0,2%, а не на 3,3%, сообщили «Известия».