Стало известно, как следят за пользователями Instagram
Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов.
По его словам, сбор данных в соцсетях необходим для эффективного рекламного таргетинга. «Отслеживается интернет-активность пользователя — его запросы в поисковых системах, предыдущие клики на рекламные объявления и, как оказалось, даже личные данные аккаунтов», — рассказал Субханкулов.
Кроме того, на платформе Instagram отслеживается, с какими публикациями взаимодействует пользователь, какие stories просматривает.
Раздел «Сообщения» в социальной сети «ВКонтакте» получил новое название — «Мессенджер». Появился и новый функционал. Человеку можно написать по номеру телефона. Так можно связаться с тем, кого пока нет в друзьях. Однако общение с человеком начнется только в том случае, если он этого захочет. До этого все данные его профиля будут скрыты.