Стало известно, как следят за пользователями Instagram

Любая социальная сеть собирает данные о действиях своих пользователей. Не исключение и Instagram. Сбор, в основном, осуществляется для корректной работы платформы, но персональные данные могут быть использованы и в коммерческих целях.

Об этом агентству «Прайм» рассказал эксперт проекта НАФИ «Цифровой гражданин» Аслан Субханкулов.

По его словам, сбор данных в соцсетях необходим для эффективного рекламного таргетинга. «Отслеживается интернет-активность пользователя — его запросы в поисковых системах, предыдущие клики на рекламные объявления и, как оказалось, даже личные данные аккаунтов», — рассказал Субханкулов.

Кроме того, на платформе Instagram отслеживается, с какими публикациями взаимодействует пользователь, какие stories просматривает.

Раздел «Сообщения» в социальной сети «ВКонтакте» получил новое название — «Мессенджер». Появился и новый функционал. Человеку можно написать по номеру телефона. Так можно связаться с тем, кого пока нет в друзьях. Однако общение с человеком начнется только в том случае, если он этого захочет. До этого все данные его профиля будут скрыты.