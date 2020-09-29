Стали известны способы скрыть переписку в мессенджерах

Возможность скрыть личную переписку есть почти во всех популярных мессенджерах. Об этом сообщило издание Planet today.

По данным ИА «Невские новости», в Telegram можно использовать функцию секретного чата с запретом на пересылку сообщений, а также удаление у обоих участников диалога.

WhatsApp можно перенести чат в архив, чтобы он не всплывал в общем списке. Переписку это никак не защищает.

В Viber есть скрытые чаты, которые защищены паролем. Также можно установить пароль на само приложение.

Лучший способ защитить переписку в любом приложении — удаление.

Ранее Павел Мясоедов, директор компании «Интеллектуальный Резерв», рассказал, что в последнее время кнопочные телефоны возвращают себе былую популярность из-за наличия у них некоторых преимуществ перед смартфонами.

Эксперт отметил, что кнопочные телефоны используют из-за отсутствия необходимости постоянно подзаряжать устройство, а также благодаря более устойчивому сигналу.

По его словам, кнопочные телефоны не так сильно подвержены влиянию температур, а также лучше ловят связь и не вызывают желания рвать на себе волосы в случае их утери, как смартфоны по цене в 90 тысяч рублей.