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    29 сентября 2020, 18:10

    Стали известны способы скрыть переписку в мессенджерах

    Дарья Морозова

    Возможность скрыть личную переписку есть почти во всех популярных мессенджерах. Об этом сообщило издание Planet today.

    По данным ИА «Невские новости», в Telegram можно использовать функцию секретного чата с запретом на пересылку сообщений, а также удаление у обоих участников диалога.

    WhatsApp можно перенести чат в архив, чтобы он не всплывал в общем списке. Переписку это никак не защищает.

    В Viber есть скрытые чаты, которые защищены паролем. Также можно установить пароль на само приложение.

    Лучший способ защитить переписку в любом приложении — удаление.

    Ранее Павел Мясоедов, директор компании «Интеллектуальный Резерв», рассказал, что в последнее время кнопочные телефоны возвращают себе былую популярность из-за наличия у них некоторых преимуществ перед смартфонами.

    Эксперт отметил, что кнопочные телефоны используют из-за отсутствия необходимости постоянно подзаряжать устройство, а также благодаря более устойчивому сигналу.

    По его словам, кнопочные телефоны не так сильно подвержены влиянию температур, а также лучше ловят связь и не вызывают желания рвать на себе волосы в случае их утери, как смартфоны по цене в 90 тысяч рублей.

    Новости SMI.FM