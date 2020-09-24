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    24 сентября 2020, 15:47

    Эксперт рассказал о преимуществах кнопочных телефонов

    Анастасия Кременчугская

    Павел Мясоедов, директор компании «Интеллектуальный Резерв», рассказал, что в последнее время кнопочные телефоны возвращают себе былую популярность из-за наличия у них некоторых преимуществ перед смартфонами. Об этом сообщило издание «Прайм».

    Эксперт отметил, что кнопочные телефоны используют из-за отсутствия необходимости постоянно подзаряжать устройство, а также благодаря более устойчивому сигналу.

    «Люди часто покупают их в качестве запасного телефона, который можно взять с собой на природу. Потерять в лесу или на реке дорогой гаджет довольно жалко, а обычный телефон стоимостью 5-7 тысяч — нет», — приводит слова Мясоедова сайт «ПолитЭксперт».

    По его словам, кнопочные телефоны не так сильно подвержены влиянию температур, а также лучше ловят связь и не вызывают желания рвать на себе волосы в случае их утери, как смартфоны по цене в 90 тысяч рублей. Это делает их незаменимыми для походов и активного отдыха на природе.

    Новости SMI.FM