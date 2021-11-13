Стали известны подробности об испытаниях автоматизированного поезда «Ласточка»

В России испытывают полностью автоматизированный поезд «Ласточка», который будет ездить без машиниста. Тестирование техники идет полным ходом. Об этом во время общения с финалистами всероссийского конкурса «Большая перемена» рассказал заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов.

«Сейчас проходит опытное испытание поезда „Ласточка“ с полностью автоведением, то есть без человека. Сейчас этот процесс полным ходом испытаний двигается», — приводит РИА «Новости» слова Пегова.

Заместитель главы РЖД добавил, что автоматизация на железной дороге сейчас необходима, так как она помогает совершенствовать процессы, которые необходимы для управления скоростными системами. Пегов отметил, что на некоторых участках железной дороги сохранились ручные стрелки. В этих местах, отметил представитель РЖД, с автоматизацией спешить не стоит, так как история привлекает туристов.

Беспилотную «Ласточку» начали тестировать в Москве в конце июня. Опытный образец оснащен системой умного зрения, которая состоит из инфракрасных видеокамер и лидаров.