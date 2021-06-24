Беспилотную «Ласточку» начали тестировать в Москве

Ежедневно при разных погодных условиях и видимости «Ласточка» совершает до 80 подъездов к препятствиям в виде манекенов. О начале тестирования беспилотной «Ласточки» сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

Поезд, как заявили в РЖД, оснащен системой умного зрения, которая включает инфракрасные видеокамеры и лидары. Пока поезд следует по маршруту, искусственный интеллект распознает возникающие на пути препятствия.

Видео/Фото: РЖД

Система уже сейчас в некоторых обстоятельствах срабатывает лучше, чем машинист: у нее выше дальность обнаружения препятствий, особенно в ночное время, а также быстрее скорость реакции и «она не знает усталости», отметили в РЖД.

Компания планирует сертифицировать поезд в соответствии с третьим уровнем автоматизации. А значит «Ласточка» самостоятельно сможет регулировать скорость движения и замечать препятствия на пути. Однако для нештатных ситуаций, как отмечается, все еще будет нужен машинист.

В Московской области проводят постоянные рейды по снижению травматизма и смертности на железной дороге. За неделю инспекторы выявили 170 нарушений перехода через железнодорожные пути. Проверки проводят сотрудники Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья вместе с РЖД и администрациями муниципалитетов.