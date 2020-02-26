Стали известны характеристики Black Shark 3 от Xiaomi. Этот смартфон самый мощный?

Xiaomi скоро представит новый смартфон для геймеров. По своим характеристикам гаджет может превзойти многих конкурентов. В стороне останутся даже iPhone 11 Pro и OnePlus 7T Pro.

На ролик от китайской корпорации, опубликованный в социальной сети Weibo, обратили внимание в Twitter. В кадре появился Black Shark 3. В Xiaomi показали, насколько быстро срабатывает сенсорный экран смартфона.

Компания сравнила и время отклика смартфона с аналогичными показателями моделей-конкурентов. Тестировали новый гаджет при помощи специального оборудования, запустив на нем игру-шутер PUBG.

В проморолике показано, что Black Shark 3 от Xiaomi быстрее реагирует на действие пользователя, опережая несколько передовых смартфонов. Кроме iPhone 11 Pro и OnePlus 7T Pro, он обогнал Oppo Reno Ace и Asus ROG 2.

Xiaomi Black Shark 3, обещает производитель, оснастят самым мощным «железом» на рынке. Порадуют процессор Snapdragon 865 и 16 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR5. Аккумулятор на 5000 миллиампер-часов поддерживает быструю 65-ваттную зарядку. А сенсорный дисплей реагирует с минимальной задержкой: при касании одним пальцем она равна 24 миллисекундам, двумя — 28 миллисекундам.

Линейка смартфонов Xiaomi Black Shark предназначена именно для геймеров. Эти гаджеты появились в 2018 году и отличаются высокой производительностью. Black Shark 3 должны презентовать 3 марта 2020 года.