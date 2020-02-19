    19 февраля 2020, 12:59

    Xiaomi запатентовала «умную» защитную маску

    Ольга Ситникова

    Китайская компания Xiaomi зарегистрировала проект «умной» защитной маски с датчиками загрязнения воздуха. Она станет популярной из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил сайт 3DNews.

    По информации ИА Nation News,сайт Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовал данные о будущем приборе.

    Разработчики планируют дополнить маску электронными сенсорами, датчиками окружающей среды и гироскопом. Изделие будет отслеживать уровень загрязнения атмосферы, объем вдыхаемого воздуха, частоту вдохов и время ношения.

    Полученную информацию можно будет хранить на устройстве или передавать на смартфон. Благодаря смарт-маске, пользователь сможет отслеживать дыхательные аномалии и уровень содержания вредных веществ.

    Когда такая маска появится, в продаже не уточняется.