Xiaomi запатентовала «умную» защитную маску

По информации ИА Nation News,сайт Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовал данные о будущем приборе.

Разработчики планируют дополнить маску электронными сенсорами, датчиками окружающей среды и гироскопом. Изделие будет отслеживать уровень загрязнения атмосферы, объем вдыхаемого воздуха, частоту вдохов и время ношения.

Полученную информацию можно будет хранить на устройстве или передавать на смартфон. Благодаря смарт-маске, пользователь сможет отслеживать дыхательные аномалии и уровень содержания вредных веществ.

Когда такая маска появится, в продаже не уточняется.