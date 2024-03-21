Технологии 21 марта 2024, 19:58 Стала известна причина отмены запуска «Союза МС-25» Роскосмос: пуск «Союза МС-25» отменили из-за просадки напряжения источника тока РИА «Новости»

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Причиной отмены запуска космического корабля «Союз МС-25» к Международной космической станции стала нештатная ситуация. Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что была просадка напряжения химического источника тока, сообщили «Известия».

«Ничего страшного не произошло, хотя это неприятная ситуация», — отметил он.

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Экипаж здоров и чувствует себя хорошо. Стартовый комплекс вернут в исходное положение и изучат проблему. Борисов добавил, что на этот счет есть регламент, по которому будут действовать.

«Резервная дата — 23 марта», — уточнил глава Роскосмоса.

Ракету-носитель планировали запустить 21 марта в 16:21. На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии, а также американка Трейси Дайсон.

В августе 2023 года на корабле Crew Dragon к Международной космической станции пристыковался экипаж с россиянином Константином Борисовым. На борту также находились американец Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.