Наука 27 августа 2023, 16:49 Корабль Crew Dragon с космонавтом Роскосмоса пристыковался к МКС НАСА: корабль Crew Dragon пристыковался к МКС NASA

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Корабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщили на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

На борту Crew Dragon находятся космонавт Роскосмоса Константин Борисов, а также астронавты Жасмин Могбели, Андреас Могенсен и Сатоси Фурукава. Стыковка корабля к МКС прошла в автоматическом режиме в 09:16 по времени восточного побережья США (16:16 по московскому времени).

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Вскоре экипаж сможет перейти на борт станции. Там космонавты будут находиться в течение полугода. Миссия Crew–7 останется на орбите до февраля 2024 года.

Crew Dragon стартовал к Международной космической станции с центра имени Кеннеди NASA во Флориде накануне, 27 августа.