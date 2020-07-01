США объявили Huawei и ZTE угрозой нацбезопасности

Американская федеральная комиссия по коммуникациям (FCC) официально заявила, что китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE являются угрозой национальной безопасности.

Заявление опубликовано на сайте комиссии.

«Бюро FCC по общественной и внутренней безопасности формально объявило, что компании Huawei Technologies Company (Huawei) и ZTE Corporation (ZTE), а также их материнские и дочерние компании и подразделения <…> представляют собой угрозу национальной безопасности», — говорится в заявлении регулятора», — говорится в сообщении.

В документе подчеркивается, что деньги из фонда общих услуг FCC больше нельзя тратить для любых услуг, предоставляемых или производимых данными поставщиками.

По словам главы FCC Аджита Пая, обе компании связаны с коммунистической партией и военными Китая. По китайским законам они обязаны сотрудничать с разведслужбами КНР.

США уже больше года ведет войну с китайским концерном. С мая 2019 года Минпромторг США запретил китайскому концерну закупать оборудование и технологии американского производства. Вашингтон обвиняет китайскую компанию в шпионаже и краже.