Технологии 18 февраля 2023, 11:23 Специалисты Роскосмоса не нашли на «Прогрессе» визуальных повреждений Роскосмос не обнаружил на корабле «Прогресс МС-21» видимых повреждений Роскосмос

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Специалисты Роскосмоса не нашли визуальных повреждений на разгерметизированном ранее «Прогрессе МС-21». Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.

В Роскосмосе уточнили, что после отстыковки грузового корабля, на котором зафиксировали утечку теплоносителя, сделали съемку внешней поверхности «Прогресса».

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«Визуальных повреждений не обнаружено», — отметили в госкорпорации.

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Ученые приняли решение не сводить с орбиты космический корабль. «Прогресс» могут снова пристыковать к МКС для выяснения причин разгерметизации, которая случилась 11 февраля.

Решение о программе полета корабля примет госкомиссия. Не исключено, что «Прогресс» пристыкуют к модулю «Причал».

Утром в субботу грузовой корабль «Прогресс МС-21» с поврежденной системой охлаждения отстыковался от МКС.