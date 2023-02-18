18 февраля 2023, 11:23
Специалисты Роскосмоса не нашли на «Прогрессе» визуальных повреждений
Роскосмос не обнаружил на корабле «Прогресс МС-21» видимых повреждений
Специалисты Роскосмоса не нашли визуальных повреждений на разгерметизированном ранее «Прогрессе МС-21». Об этом сообщили в Telegram-канале госкорпорации.
В Роскосмосе уточнили, что после отстыковки грузового корабля, на котором зафиксировали утечку теплоносителя, сделали съемку внешней поверхности «Прогресса».
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«Визуальных повреждений не обнаружено», — отметили в госкорпорации.
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Ученые приняли решение не сводить с орбиты космический корабль. «Прогресс» могут снова пристыковать к МКС для выяснения причин разгерметизации, которая случилась 11 февраля.
Решение о программе полета корабля примет госкомиссия. Не исключено, что «Прогресс» пристыкуют к модулю «Причал».
Утром в субботу грузовой корабль «Прогресс МС-21» с поврежденной системой охлаждения отстыковался от МКС.
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