Специалист назвал способы избавления от контекстной рекламы в Сети

Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с каналом «Звезда» объяснил, как избавиться от надоедливой контекстной и другой рекламы, появляющейся на сайтах.

Он отметил, что в браузерах есть расширения, которые позволяют скрывать баннеры и контекстную рекламу. Помимо прочего, для телефонов на Android и iOS созданы приложения, благодаря которым тоже можно скрыть назойливые объявления.

И для ПК предусмотрены специальные расширения, устраняющие рекламу в интернете.

«Анализируются все данные, которые появляются на странице, и, возможно даже, расширения ищут по классам HTML, либо классам CSS определенные объекты», — уточнил Вакулин.

На таком принципе работы основаны специальные программы для блокировки рекламы на компьютере.

Ранее сообщалось, что обновление браузера Google Chrome не будет работать на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска. Chrome 89 не будут поддерживать процессоры архитектуры x86, на которых не предусмотрены команды Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3).