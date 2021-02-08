Google Chrome перестанет работать на компьютерах старше 15 лет

В документе говорится, что обновление Chrome 89 не будет поддерживать процессоры архитектуры x86, которые не обладают поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3). По большей части это коснется платформ, выпущенных до 2005 года.

Тем не менее на процессоры Celeron M можно установить Windows 10, но нового Chrome они уже не получат.

Кроме того, пользователи версии Chrome 87 и выше получат сообщения о прекращении поддержки в ближайшие несколько недель. Такая мера Google коснется только Windows, поскольку ChromeOS, Android и Mac уже требуют процессоров с поддержкой SSE3.

Компания Adobe с 1 января 2021 года официально прекратила поддержку и обновление интернет-плагина Flash Player. Пользователей попросили удалить это программное обеспечение со своих компьютеров до 12 января, потому что после компания заблокирует весь Flash-контент.