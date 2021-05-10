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    10 мая 2021, 03:40

    SpaceX запустит лунный спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin

    Кирилл Фролов

    Компания SpaceX Илона Маска запустит лунный спутник, оплата за который проведена в криптовалюте Dogecoin. Об этом Маск сообщил в Twitter.

    SpaceX запустит лунный спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin

    Спутник назвали Doge-1. Он принадлежит канадской фирме Geometric Energy Corporation (GEC). Она сообщила, что запуск планируется в первом квартале 2022 года. Аппарат выведут с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

    Doge-1 весит всего 40 килограммов. На окололунной орбите он будет собирать данные о естественном спутнике с помощью камер и сенсоров.

    Сколько именно компания заплатила SpaceX, не уточняется.

    В заявлении GEC сказано, что «оплатив сделку такого масштаба, Dogecoin, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили эту валюту как расчетную единицу при ведении лунного бизнеса».

    Вице-президент SpaceX по коммерческим операциям Том Очинеро отметил, что сделка «заложит основу для межпланетарной торговли».

    В апреле Маск писал в Twitter о планах в буквальном смысле отправить Dogecoin на Луну. После этого стоимость криптовалюты выросла на треть. В субботу, 8 мая, валюта торговалась по 50 центов за один Dogecoin. После твита Маска она дорожала до 58 центов.