SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink | 360°

Технологии 28 октября 2022, 05:35 SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 53 спутниками Starlink Pxhere

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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой спутников Starlink. На низкую околоземную орбиту выведут 53 микроспутника. Об этом сообщил ТАСС.

Ракета-носитель стартовала с площадки на базе ВВС США Ванденберг, которая находится в штате Калифорния. Запуск прошел в 18:14 по местному времени (04:14 пятницы по московскому времени).

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До этого первая ступень Falcon 9 использовалась в семи запусках. Этот элемент ракеты-носителя сотрудники компании хотят вернуть обратно на Землю. После старта, как ожидается, ступень опустится на плавучую платформу в Тихом океане. Этот процесс произойдет в автоматическом режиме. С помощью такой технологии SpaceX снижает стоимость запусков.

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На прошлой неделе ВКС России запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области. На борту аппарата находились два военных спутника. Им присвоены порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562», отметили в Министерстве обороны страны. Других деталей запуска ведомство не приводило.