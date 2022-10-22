Ракету с двумя военными спутниками запустили с Плесецка | 360°

Технологии 22 октября 2022, 02:06 Ракету с двумя военными спутниками запустили с Плесецка Минобороны России: ракету с двумя военными спутниками запустили с Плесецка РИА "Новости"

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ВКС России 21 октября запустили ракету-носитель «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в Архангельской области, заявили в Минобороны России. Об этом написало РИА «Новости».

На борту ракеты находятся два военных спутника. В ведомстве отметили, что им присвоены порядковые номера «Космос-2561» и «Космос-2562». Других деталей в Минобороны России не привели. До этого легкая ракета-носитель «Ангара-1.2» вывела на орбиту спутник «Космос-2560».

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Ранее сообщалось, что китайские ученые нашли способ отключить американскую систему спутниковой связи Starlink, которая принадлежит миллиардеру Илону Маску. По их словам, сделать это может атомная бомба. Глава SpaceX утверждал, что спутники будут использоваться в гражданских целях, но сейчас Starlink работает, в том числе и для украинских военных.

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