SpaceX построит для NASA лунный посадочный модуль

SpaceX получила контракт от NASA на сумму 2,9 миллиарда долларов на разработку и создание посадочного модуля для высадки астронавтов на поверхность Луны в рамках программы Artemis («Артемида»). Об этом говорилось в материале газеты The Washington Post.

«Это еще один потрясающий шаг нашего пути к возвращению на Луну», — сказала в связи с объявлением присуждения контракта SpaceX руководитель программы пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс. Ее слова приводит РИА «Новости».

SpaceX удалось заполучить контракт, за который также боролась еще одна американская компания Blue Origin Джеффа Безоса в партнерстве с корпорациями Lockheed Martin, Northrop Grumman, а также Dynetics.

Ожидалось, что NASA из трех компаний выберет две, указано в материале газеты. Управление в рамках других крупных проектов обычно выбирает несколько фирм. Такое решение обусловлено стимулированием конкуренции, а также обеспечением резерва на случай, если кто-то из них не справится с контрактом.

В марте в NASA заявили, что планируют в ближайшие 10 лет высадить первую женщину на Луну. Миссия планируется в рамках программы «Артемида». Ее членами станут девять мужчин и девять женщин. Реализация программы, как отмечается, столкнулась с задержками и перерасходом средств.