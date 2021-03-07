NASA намерено отправить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

В планах NASA в ближайшие 10 лет высадить первую женщину на Луну, сообщил телеканал CBS News.

Миссия планируется в рамках программы «Артемида». Ее членами станут девять мужчин и девять женщин. Реализация программы, как отмечается, столкнулась с задержками и перерасходом средств.

Возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий, заявила руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон.

«Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo», — подчеркнула она.

В ноябре прошлого года в Китае обсуждали возможность в ближайшей перспективе отправить на Луну своих космонавтов, а также выбирали подходящий момент в соответствии с научными задачами и с учетом технических и экономических параметров. При этом уточнялось, что Пекин собирается осваивать Луну не только при помощи космонавтов, но и при участии роботов.