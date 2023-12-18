Общество 18 декабря 2023, 14:48 Институт Пушкина и «Грамота.ру» назвали слово года «Нейросеть» стала словом года по версии Института Пушкина и «Грамоты.ру» Unsplash

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Справочно-информационный портал «Грамота.ру» назвал «нейросеть» словом 2023 года. Редакция сервиса пояснила, что при выбора слова учитывали анализ данных, частоту запросов и оценку экспертов.

Портал уточнил, что в голосовании конкурентами «нейросети» были слова «джипити/GPT» (58%), «база» (43%), а также «возвращенцы» (41%).

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«Слово „нейросеть“ получило широкое распространение и часто употребляется в текстах, причем, по данным агентства „Интегрум“, в этом году наблюдается существенный рост», — пояснила «Грамота.ру».

Институт русского языка имени Пушкина также назвал «нейросеть» словом года. Специалисты института проводили голосование в два этапа: сначала отобрали слова-претенденты, в их число также вошли искусственный интеллект (ИИ), импортозамещение, волонтер.

На втором этапе они проанализировали частотность этих слов с помощью сервисов Wordstat, Google Trends и «Медиалогия». Оказалось, что только за последний месяц слово «нейросеть» искали более четырех миллионов раз.

Оксфордский словарь назвал rizz словом года. Это сокращенный вариант слова charisma, что в переводе с английского означает «личный шарм, харизма».