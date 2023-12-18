18 декабря 2023, 14:48
Институт Пушкина и «Грамота.ру» назвали слово года
«Нейросеть» стала словом года по версии Института Пушкина и «Грамоты.ру»
Справочно-информационный портал «Грамота.ру» назвал «нейросеть» словом 2023 года. Редакция сервиса пояснила, что при выбора слова учитывали анализ данных, частоту запросов и оценку экспертов.
Портал уточнил, что в голосовании конкурентами «нейросети» были слова «джипити/GPT» (58%), «база» (43%), а также «возвращенцы» (41%).
Реклама
«Слово „нейросеть“ получило широкое распространение и часто употребляется в текстах, причем, по данным агентства „Интегрум“, в этом году наблюдается существенный рост», — пояснила «Грамота.ру».
Институт русского языка имени Пушкина также назвал «нейросеть» словом года. Специалисты института проводили голосование в два этапа: сначала отобрали слова-претенденты, в их число также вошли искусственный интеллект (ИИ), импортозамещение, волонтер.
На втором этапе они проанализировали частотность этих слов с помощью сервисов Wordstat, Google Trends и «Медиалогия». Оказалось, что только за последний месяц слово «нейросеть» искали более четырех миллионов раз.
Оксфордский словарь назвал rizz словом года. Это сокращенный вариант слова charisma, что в переводе с английского означает «личный шарм, харизма».
Русский язык
Искусственный интеллект
Нейросети
Реклама
Реклама