Технологии 15 марта 2023, 09:13 Создатели ChatGPT представили улучшенную версию своего алгоритма Компания OpenAI презентовала мультимодальную модель GPT-4 по обработке языка Unsplash

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Разработчики усовершенствовали алгоритм по обработке естественного языка и выпустили новое поколение мультимодальной модели GPT-4. Американская компания OpenAI рассказала о новинке на своем сайте.

«GPT-4 может решать сложные задачи с большей точностью благодаря более широким общим знаниям и способностям решения проблем», — заявили создатели.

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Новое поколение превзошло бот ChatGPT по расширенным возможностям рассуждения и набрало больше баллов на олимпиаде по биологии и при сдаче экзамена на адвоката. Разработчики учли результаты работы GPT, GPT-2 и GPT-3 и изменили подход подход к глубокому обучению — использовали больше данных и вычислений для создания сложных и функциональных языковых моделей. Около полугода они потратили на то, чтобы сделать алгоритм безопасней и функциональней. GPT-4 на 82% реже отвечает на запросы о запрещенном контенте и на 40% чаще дает фактические ответы, чем GPT-3.5.

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Четвертое поколение алгоритма по обработке естественного языка может генерировать, редактировать и повторять за пользователями творческие и технические задачи при написании текста, создавать песни, сценарии и анализировать стиль письма. В качестве входных данных оно принимает изображения, генерирует подписи к ним, классифицирует и проводит анализ. Разработчики также научили GPT-4 обрабатывать тексты большого объема, более 25 тысяч слов.

ChatGPT создали на основе алгоритма от компании OpenAI. Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов заявил, что он способен вытеснить с рынка труда переводчиков, рерайтеров и IT-специалистов. Однако руководитель направления анализа защищенности компании Уральского центра систем безопасности Сергей Краснов предупредил, что возможностями алгоритма могут воспользоваться мошенники.