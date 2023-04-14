14 апреля 2023, 04:43
Создание первого полностью электрического авиадвигателя началось в России
РИА «Новости»: в России создадут электрический авиадвигатель для самолетов и беспилтников
Создание первого полностью электрического авиадвигателя началось в России. Он будет применяться как в пассажирских самолетах, так и тяжелых беспилотниках, сообщило РИА «Новости».
Разработкой занимается компания «Эколибри». Двигатель ЕМ-01 станет прототипом первого из семейства авиадвигателей нового поколения.
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«Такого типа двигатели планируется использовать как для создания электрических пассажирских самолетов, в том числе аппаратов вертикального взлета и посадки, так и в беспилотной технике», — сообщил председатель научно-технического совета компании Алексей Рогозин.
В дальнейшем эти технологии можно будет использовать в автомобиле- и судостроении, считают разработчики.
ЕМ-01 будет сертифицирован по всем требованиям Росавиации и международных авиационных правил. Его главной особенностью станет электропривод с безредукторной передачей. Это позволит увеличить энергетические характеристики, надежность и ресурс нового двигателя.
Ранее ветераны предприятия военно-промышленного комплекса «НПО машиностроения» в Реутове рассказали о своем участии в создании аппаратов для освоения космоса. Подмосковные инженеры внесли вклад не только в развитие страны в военном плане, но и заложили основу всей гражданской аэрокосмической отрасли.
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