Технологии 14 апреля 2023, 04:43 Создание первого полностью электрического авиадвигателя началось в России РИА «Новости»: в России создадут электрический авиадвигатель для самолетов и беспилтников РИА «Новости»

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Создание первого полностью электрического авиадвигателя началось в России. Он будет применяться как в пассажирских самолетах, так и тяжелых беспилотниках, сообщило РИА «Новости».

Разработкой занимается компания «Эколибри». Двигатель ЕМ-01 станет прототипом первого из семейства авиадвигателей нового поколения.

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«Такого типа двигатели планируется использовать как для создания электрических пассажирских самолетов, в том числе аппаратов вертикального взлета и посадки, так и в беспилотной технике», — сообщил председатель научно-технического совета компании Алексей Рогозин.

В дальнейшем эти технологии можно будет использовать в автомобиле- и судостроении, считают разработчики.

ЕМ-01 будет сертифицирован по всем требованиям Росавиации и международных авиационных правил. Его главной особенностью станет электропривод с безредукторной передачей. Это позволит увеличить энергетические характеристики, надежность и ресурс нового двигателя.

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