Подмосковье 12 апреля 2023, 16:17 Сотрудники «НПО машиностроения» в Реутове рассказали об уникальных космических разработках предприятия

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Ветераны предприятия военно-промышленного комплекса «НПО машиностроения» в Реутове рассказали о своем участии в создании аппаратов для освоения космоса. Подмосковные инженеры внесли вклад не только в развитие страны в военном плане, но и заложили основу всей гражданской аэрокосмической отрасли.

В 1964 году, через пару лет после Карибского кризиса, предприятие представило универсальную ракету весом 500 тонн, которая могла поднять в небо 12 тонн груза. Вторая модификация была способна отправить уже 20 тонн. Именно под нее инженеры НПО в Реутове спроектировали орбитальную пилотируемую станцию «Алмаз», которая совершила 429 полетов за пределы Земли.

«Было заявлено нашим руководством страны о том, что нужно создать более мощный носитель, который мог бы забросить на территорию предполагаемого противника очень большой ядерный заряд. И такая ракета была создана. Это была ракета УР 500», — отметил главный научный сотрудник НИЦ истории предприятия «НПО Машиностроения» Владимир Поляченко.

Всего в 70-е годы предприятием было запущено пять станций: пилотируемые «Салют-2», «Салют-3», «Салют-5», а также автоматические модификации «Космос-1870» и «Алмаз-1».

«Все модули, которые организовали долговременную станцию „Мир“ — это тоже были наши модули, и на МКС видно наш вклад», — сообщил начальник НИЦ истории предприятия «НПО Машиностроения» Леонард Смиричевский.

Кроме того, НПО в Реутове создало первые в истории маневровые двигатели для управления станцией, систему гироскопов и первую телесвязь, позволяющую передавать фотографии прямо с орбиты.

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