Технологии 24 ноября 2023, 09:10 Совфед начал тестировать смартфоны на отечественной ОС «Аврора» Совет Федерации протестирует отечественные смартфоны на ОС «Аврора»

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В Совете Федерации уже тестируют российские смартфоны на операционной системе (ОС) «Аврора». Об этом сообщил РИА «Новости» сенатор Артем Шейкин.

По его словам, система работает в «приемлемой скорости», телефон держит батарею на протяжении нескольких дней. Но для полноценного перехода на отечественную ОС недостаточно базовых приложений.

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«К примеру, отсутствуют общедоступные мессенджеры, которыми пользуются родственники и друзья. Данный факт требует использовать второй незащищенный смартфон для связи с близкими людьми», — указал сенатор.

Он уточнил, что тестирует смартфоны отечественной разработки компании «Аквариус» на российской ОС «Аврора». По его словам, устройства имеют важное конкурентное преимущество. Речь идет о защищенной системе для обмена и хранения данных.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказывал, что российская ОС «Аврора» популярна среди государственных компаний. По его словам, информация с этой операционной системы не уйдет в другие компании и страны.