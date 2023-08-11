Технологии 11 августа 2023, 15:28 Аналитик Муртазин: информация с ОС «Авроры» не уйдет в другие компании и страны

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Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с ИА НСН объяснил, чем так популярна отечественная операционная система «Аврора» у государственных компаний.

В первую очередь, по словам эксперта, эта ОС абсолютно безопасна, информация с нее не уйдет в другие компании и страны.

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«Опыт „Авроры“ позитивный в том случае, если компания имеет собственные разработки и четко знает, зачем они покупают эти устройства и как они будут их использовать», — отметил аналитик.

«Аврора» смогла доказать, что она справляется с задачами, которые на нее возложены, в том числе обеспечивает безопасность информации.

Ранее СМИ сообщали, что российские чиновники начали получать смартфоны и планшеты с операционной системой «Аврора».