Стало ясно, как будут выбирать социально значимые российские сайты. Подойдут немногие

В Минкомсвязи определились, какие интернет-ресурсы считать социально значимыми. К ним отнесут сайты с российским контентом, причем работать они должны на отечественном софте. Доступ к ним будет бесплатным.

Министерство описало критерии в поправках к законам «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи», сообщил сайт РБК. Попадают под них немногие ресурсы.

В документе Минкомсвязи предложило называть социально значимыми сайты, которые отвечают сразу нескольким требованиям: используют домен национальной зоны, работают с использованием компьютерных программ и баз данных, внесенных в реестр российского ПО, дают доступ только к отечественным социально значимым информационным ресурсам и российскому контенту.

Помимо прочего, провайдер хостинга ресурса должен быть российским юридическим лицом, его серверы должны быть расположены на территории РФ, а софт — включен в реестр отечественного ПО. Владеть сайтом тоже должно либо российское юридическое лицо, либо гражданин нашей страны.

Поправки, предложенные министерством, подразумевают и создание реестра, в который внесут отечественные социально значимые ресурсы. Как именно он появится и кто будет отвечать за содержание перечня, определит правительство.

Эксперты указали, что под новые критерии попадают далеко не все сайты, в том числе даже не все государственные ресурсы. Им придется перейти в кириллические доменные зоны и на отечественный веб-сервер Bitrix. А это сулит довольно большие затраты бюджету.

Не соответствуют требованиям и довольно крупные игроки рынка, в том числе «ВКонтакте», мессенджер «ТамТам», «Яндекс.Еда» и другие ресурсы. Тем не менее критерии Минкомсвязи назвали разумными. Они не дадут коммерческим компаниям попасть в список социально значимых сайтов.

Бесплатный доступ к социально значимым сайтам может ударить и по кошельку россиян. Сотовые операторы будут вынуждены поднять стоимость связи, если государство не компенсирует потери из-за падения рубля и сам бесплатный доступ абонентов к таким ресурсам.