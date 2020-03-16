За бесплатный доступ к «социальным» сайтам абоненты доплатят 20%

Если государство не компенсирует сотовым операторам потери из-за снижения курса рубля и не возместит им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, в 2020 году стоимость связи может вырасти на 20%.

Об этом сообщили участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ в проекте предложений по финансированию такого доступа. Документ поступил в распоряжение газеты «Коммерсант».

Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам до 1 июня 2020 года распорядился обеспечить президент РФ Владимир Путин. Но соответствующее постановление не было вовремя подготовлено и сроки передвинулись на декабрь 2020 года.

Компенсация затрат сотовых операторов могла происходить из двух источников — за счет введения налоговых льгот (вычетов), либо в результате запуска специальных тарифов с фиксированным минимальным платежом.

Затраты на такой тариф и доступ к социально значимым сайтам предложили компенсировать через налоговые льготы или пропорциональное повышение цен на стандартные тарифы. Возможные затраты эксперты оценили в 150 миллиардов рублей.

В Минкомсвязи высказались против компенсации сотовым операторам, но пообещали в ближайшее время изучить показатели потребляемого рынка. Если затраты будут переложены на потребителей, то их ждет повышение цен на сотовую связь в пределах 15-20%.