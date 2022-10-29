Сотрудникам Twitter посоветовали распечатать копии написанного кода | 360°

29 октября 2022, 16:27
Сотрудникам Twitter посоветовали распечатать копии написанного кода
NYT: сотрудникам Twitter посетовали распечатать написанный код для подстраховки
Некоторым работникам социальный сети Twiter поручили распечатать копию написанного кода, чтобы доказать собственную востребованность в корпорации. Об сообщила газета The New York Times.
«Копии недавно написанного кода поручили распечатать некоторым сотрудникам Twitter, чтобы доказать факт собственной работы», — отметили в статье.
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Руководство соцсети, по данным авторов материала, приняло решение «заморозить код» Twitter, чтобы не допустить вероятного внесения поправок в работу ресурса.
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Целый ряд сотрудников признались, что о переменах в компании узнают только лишь из новостных сводок крупных изданий.
Ранее СМИ сообщили, что американский предприниматель Илон Маск договорился о приобретении Twitter. Общая сумма сделки составила 44 миллиарда долларов.
Маск сообщал, что намерен создать в руководстве Twitter новый отдел — совет модерации. Изначально миллиардер не планировал заниматься вопросом разблокировки забаненных аккаунтов и углубляться в редакционную политику соцсети.
Илон Маск
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