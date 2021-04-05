Sony аннулировала предзаказы на PlayStation 5 в России. Геймеры негодуют

Японская корпорация Sony отменила предзаказы на цифровую версию консоли PlayStation 5 в России, которые не были оплачены. Такое решение вызвало недовольство у российских геймеров, сообщило РИА «Новости».

Sony отменила предзаказы на PS5 в версии без дисковода, оформленные в официальном магазине компании без предварительной оплаты. Россияне, которые уже внесли деньги за приставку, остаются в очереди на консоли.

Представители Sony объяснили, что такое решение было принято из-за «объективной невозможности» исполнения заявок. Все оплаченные заказы в компании пообещали выполнить.

«Sony, спасибо (нет) за PlayStation 5. Предзаказ был сделан в Sony Store 17 сентября. Терпеливо ждал свой предзаказ, несмотря на то, что другие сети уже раздавали предзаказ за декабрь и 2021 год. Просто нет слов», — возмутился в Тwittеr пользователь TiraellF1.

Еще один пользователь haiasidzaki рассказал, что тоже сделал предзаказ еще осенью.

«Ажиотаж там, все дела. Но вы реально охренели заказ отменять?» — написал он.

В компании Sony ранее рассказали, что решат проблему с дефицитом PS5 к концу года. При этом с начала апреля Sony подняла цену на консоль: оба варианта подорожали на три тысячи рублей. Цифровая версия теперь стоит 40 990 рублей, а с дисководом — 49 990.