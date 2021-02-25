Sony рассказала, когда решит дефицит PS5 на рынке

Ограничение на продажи новой консоли PlayStation 5 с каждым месяцем будут снижаться. К концу года игровая приставка может стать доступна каждому желающему.

Надежды на улучшение ситуации с продажей новой модели PlayStation выразил глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан в разговоре с ArsTechica.

«В течение 2021 года и с каждым месяцем ситуация будет улучшаться. Темпы улучшения поставок будут расти в течение года», — отметил топ-менеджер компании.

При этом он не стал давать стопроцентную гарантию, что PS5 будет доступна на всех мировых рынках до конца года, в том числе и до рождественских праздников.

Компания, по словам Джим Райана, не может быстро решить проблему дефицита игровой приставки. При этом Sony не теряет надежду продать в этом году большее количество консолей, чем было продано за первые 12 месяцев после выхода PS4.

Дефицит консолей пятого поколения от Sony образовался из-за нехватки полупроводников и других компонентов.