СМИ: московские власти закроют проект по сбору данных пешеходов

В Москве планируют свернуть проект, который предполагал запуск системы мониторинга пассажиров общественного транспорта через смартфоны. Его стоимость оценивали в 152,9 миллиона рублей.

Источник в мэрии столицы рассказал газете «Коммерсант» о проблеме с получением уникальных MAC-адресов телефонов. Она возникла после последних обновлений Android и iOS, где предусмотрена их динамическая замена.

«Сейчас наши технари ищут выход из ситуации, пытаясь обойти защиту операционных систем (ОС), но, скорее всего, проект будет свернут», — подчеркнул собеседник издания.

В ЦОДД, выступающем заказчиком проекта, заявили, что не в курсе подобных перспектив. Компания-подрядчик «Информационные технологии будущего» на отправленный журналистами запрос не ответила.

Торги на 153 миллионов рублей о поставке 220 аппаратно-программных комплексов и необходимого софта ЦОДД провел в октябре 2019 года. Предполагалось, что АПК разместят на остановках общественного транспорта и пешеходных стелах. Они должны были отслеживать передвижение пешеходов по MAC-адресам. Это уникальный сетевой идентификатор, который присваивают гаджету.

Полученные данные поступали бы в столичный департамент информационных технологий. Предполагалось, что их будут использовать как основу для формирования более точной карты пассажиропотока и оптимизации работы общественного транспорта Москвы.