СМИ: страховые компании запросили доступ к системе распознавания лиц Москвы

По данным собеседника издания, страховые компании вместе с Центробанком сейчас ведут переговоры с департаментом информационных технологий Москвы. Источник добавил, что эту идею предложил регулятор. Страховщики хотят получить доступ к камерам департамента, Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Специалисты увидели в этом опасность.

«Чем больше партнеров имеют доступ к информационной системе, тем выше риск утечек», — приводит издание слова руководителя аналитики InfoWatch Андрея Арсентьева.

Генеральный конструктор «Безопасного города» Оксана Якимюк подчеркнула, что законодательную основу для использования данных еще не создали даже для государственных органов. Монетизировать их и передавать коммерческим структурам недопустимо.

Страховщики на практике могут получить запись с камер департамента информационных технологий столицы. Для этого нужно направить запрос в мэрию с описанием места происшествия, однако они захотели прямой доступ.