СМИ: государственные испытания гиперзвукового «Циркона» пройдут в первом полугодии 2021 года

«Всего в первой половине 2021 года предстоит выполнить четыре пуска „Циркона“ с борта фрегата „Адмирал Горшков“ Северного флота. <…> Со второй половины 2021 года начнутся летно-конструкторские испытания „Циркона“ с атомной подводной лодки „Северодвинск“ СФ. Будет выполнено не менее трех пусков», — приводит агентство слова собеседника.

Государственные совместные испытания гиперзвуковой ракеты начнутся после летно-конструкторского тестирования, во время которого пройдет еще два пуска. В «НПО машиностроения», где разработали и производят «Цирконы», эту информацию не стали комментировать.

В декабре Минобороны России заключило с Амурским судостроительным заводом соглашение по производству шести новых корветов. Корабли оснастят «Цирконами», ЗРК «Редут» и противокорабельными комплексами «Уран». На вооружения корветы поступят до 2028 года.