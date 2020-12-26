facebook_pixel
    26 декабря 2020, 13:24

    СМИ: государственные испытания гиперзвукового «Циркона» пройдут в первом полугодии 2021 года

    Андрей Иванов

    Гиперзвуковая ракета «Циркон» выйдет на государственные испытания в первые шесть месяцев 2021 года. Пуски пройдут с фрегата «Адмирал Горшков». Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
    СМИ: государственные испытания гиперзвукового «Циркона» пройдут в первом полугодии 2021 года

    «Всего в первой половине 2021 года предстоит выполнить четыре пуска „Циркона“ с борта фрегата „Адмирал Горшков“ Северного флота. <…> Со второй половины 2021 года начнутся летно-конструкторские испытания „Циркона“ с атомной подводной лодки „Северодвинск“ СФ. Будет выполнено не менее трех пусков», — приводит агентство слова собеседника.

    Государственные совместные испытания гиперзвуковой ракеты начнутся после летно-конструкторского тестирования, во время которого пройдет еще два пуска. В «НПО машиностроения», где разработали и производят «Цирконы», эту информацию не стали комментировать.

    В декабре Минобороны России заключило с Амурским судостроительным заводом соглашение по производству шести новых корветов. Корабли оснастят «Цирконами», ЗРК «Редут» и противокорабельными комплексами «Уран». На вооружения корветы поступят до 2028 года.