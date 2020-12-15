Тихоокеанский флот усилят шестью корветами с ракетами «Циркон» до 2028 года

Новые корветы оснастят ЗРК «Редут», противокорабельными комплексами «Уран» и «Пакет-НК», а также пусковыми установками, которые способны нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

На корабле предусмотрен ангар для вертолета Ка-27ПЛ.

Новые корветы будут отличаться усиленными ударными возможностями, а также системой противовоздушной обороны. Их направят на поиск и уничтожение подводных лодок и кораблей противника. Также они будут защищать от нападения военно-морские базы.

Согласно подписанному контракту, корветы поступят на вооружение в срок с 2024 по 2028 год.

На минувшей неделе в акватории Белого моря прошли новые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Ее выпустили с фрегата «Адмирал Горшков» по полигону Чижа в Архангельской области. Ракета успешно поразила цель, которая находилась в 350 километрах.

Ракета «Циркон» способна развивать скорость, которая в девять раз превышает скорость звука, и поражать цели на расстоянии более тысячи километров. Это первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета морского базирования.