СМИ: эксперты обратили внимание на увеличение продаж устаревших баз данных

Крупные российские базы данных, собранные из открытых источников, все чаще начали выставлять на продажу на хакерских форумах. Только за последние несколько дней появились три новых массива с информацией.

За трое суток всем желающим предложили приобрести за 790 долларов базу данных ГУ МВД, а за 750 — Федеральной таможенной службы. За 500 продавали сведения о российских паспортах и базы паспортов жителей российских регионов, сообщила газета «Коммерсант».

Бывший хакер и эксперт по информационной безопасности Павел Ситников пояснил, что сведения продавцы собирают из открытых источников, опираясь на старые базы данных или генерируя их при помощи алгоритмов. Перепродажи баз государственных структур он назвал спланированными.

Ведущий специалист по информационной безопасности Servicepipe Никита Прохоренко заметил, что иногда базы решают продать как раз с целью провокации: сведения ничего из себя не представляют, но инфоповод создать способны. Есть вероятность, что их распространяют и для собственного заработка.

Подобные базы продают не впервые, эксперты отмечают увеличение предложения. Объяснить это можно большим количеством данных в «свободном доступе»: бывают бесплатные раздачи или слив уже не единожды использованных сведений.

Выгрузки из ранее утекших баз могут продавать годами, обновляя их новыми сведениями. Больше всего мошенники любят пользоваться ведомственными и банковскими базами. Их задействуют в преступлениях с социальной инженерией.