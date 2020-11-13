Хакеров из России обвинили в кибератаках на разработчиков вакцин от коронавируса

В тексте говорится, что за нападениями стоят три группировки под кодовыми названиями Strontium из России, а также Zinc и Cerium из Северной Кореи. Действуют они по разному.

Российские хакеры якобы используют систему для подбора паролей для кражи учетный данных. Основная цель — взломать аккаунты специалистов, которые имеют отношение к разработке вакцин.

Zinc под видом рекрутера рассылают фишинговые письма с описанием несуществующих должностей. Если открыть такое послание с рабочего компьютера, то он перейдет под контроль хакеров.

Группировка Cerium тоже рассылает электронные письма, выдавая себя за представителей Всемирной организации здравоохранения, занимающихся вопросами пандемии. Все атаки удалось заблокировать. Microsoft предложило разработчикам препаратов оказать помощь в организации защиты их данных.

В фирме напомнили, то это не первый случай, когда хакеры атакуют медицинские организации. Ранее кибератакам подверглись университетская больница в чешском Брно, больничные системы Франции и Испании, клиники в Таиланде и США.

В немецком Дюссельдорфе после блокировки компьютеров хакерами умерла пациентка. Злоумышленники заблокировали работу компьютеров и требовали выкуп. В итоге операцию перенесли. Женщину в критическом состоянии отправили в другую больницу, но время было упущено и она скончалась.