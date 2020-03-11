Смартфоны Xiaomi не пережили обновление для Android

Очередное обновление ПО для Android привело к сбоям в работе смартфонов Xiaomi Mi A2 Lite. Некоторые из них постоянно перезагружаются или попросту перестали включаться.

На нестабильность гаджетов пользователи стали жаловаться на официальном форуме Xiaomi и в социальных сетях. Внимание на это обратило издание Android Police.

После установки Android 10 телефон либо не включался, либо все время уходил на перезагрузку системы.

Новое программное обеспечение Xiaomi планировало вводить поэтапно, поэтому обновление не затронуло всю пользовательскую базу.

На Reddit предположили, что неисправность можно было бы решить установкой утилиты загрузки. Однако авторы материала посоветовали подождать выхода более стабильной версии операционной системы.

«Если вы еще не обновили свой Mi A2 Lite, то лучше пока не ставьте Android 10», — заключили в статье.

В начале марта дочерняя компания Xiaomi Black Shark представила новый смартфон. У гаджета новой флагманской линейки Black Shark 3 может быть до 12 гигабайтов оперативной памяти.