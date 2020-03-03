Xiaomi презентовала свой самый мощный смартфон

Дочерняя компания Xiaomi Black Shark представила новую флагманскую линейку Black Shark 3. У ее смартфонов до 12 гигабайтов оперативки, поддержка 5G и дополнительные кнопки-триггеры.

Как написал портал Android Authority, телефоны вышли в двух форматах: 6,67-дюймовым и 7,1-дюймовым дисплеями, которые снабжены OLED-матрицей с большой чувствительностью и частотой. На экранах также появились четыре чувствительные к силе нажатия зоны.

Изюминкой новых телефонов стали игровые триггеры, установленные на правом боку. Помимо этого, Black Shark 3 оснастили чипом Snapdragon 865, который поддерживает 5G и имеет 12 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной.

Отличительной чертой смартфонов стала емкость батареи 4720 миллиампер-часов и 5000 для расширенной версии. Разработчики обещают быструю зарядку устройств всего за 38 минут.

Цена Black Shark 3 c восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти составит примерно 33 тысячи рублей. Самая расширенная Pro-версия будет стоить на пятнадцать тысяч дороже. Смартфоны сначала выйдут в КНР, они поступят там в продажу 3 марта.