Части россиян дали возможность записывать детей в кружки через госуслуги

Жители 13 регионов России теперь могут записать своих детей в различные кружки и секции при помощи сайта госуслуг — там появилась такая опция. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Воспользоваться сервисом могут жители Архангельской, Амурской, Белгородской, Костромской, Ленинградской, Нижегородской, Ульяновской, Рязанской, Смоленской, Омской областей, а также республик Адыгея, Карелия и Алтай», — рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства.

Чернышенко отметил, что у людей появилась возможность сравнивать кружки и секции между собой и подбирать ближайшие к дому. В ближайшее время к проекту подключат еще несколько регионов, а к концу года услуга будет доступна для всех жителей России.

По словам вице-премьера, это будет еще один шаг к увеличению доли социально значимых услуг, которые предоставляют в электронном виде. В планах руководства страны перевод 95% таких услуг в интернет. Оплатить занятия можно будет с помощью сертификата дополнительного образования. Он выпускается на сайте в автоматическом режиме.

Накануне член Общественной наблюдательной комиссии Москвы и Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева предложила разрешить арестованным и осужденным сообщать о своем местонахождении через сайт госуслуг.