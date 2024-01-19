Армия 19 января 2024, 06:13 Новый учебно-тренировочный самолет Як-152 прошел госиспытания Завершились госиспытания самолета Як-152 для ВКС России РИА «Новости»

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Разработчики подтвердили основные летно-технические характеристики нового учебно-тренировочного самолета Як-152 для Воздушно-космических сил России. Воздушное судно успешно прошло государственные испытания, сообщило РИА «Новости».

Государственные совместные испытания Як-152 завершились в конце 2023 года в соответствии с планом. Во время проверок подтвердили основные летно-технические характеристики самолета. Представитель компании «Яковлев» заявил, что следующим этапом развития проекта станет импортозамещение некоторых систем воздушного судна.

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«В настоящее время прорабатывается установка на Як-152 одного из двух двигателей российского производства», — сказал он.

Отечественными аналогами смогут заменить воздушный винт и другие комплектующие. ВКС России станут использовать Як-152 вместе с учебно-боевым комплексом самолета Як-130.

На Як-152 поставили немецкий двигатель. О поисках российской замены компания — разработчик публично объявила в середине прошлого года.