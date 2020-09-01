01 сентября 2020, 21:12
Система отслеживания аварий на объектах ЖКХ полноценно заработала в России
Единая система мониторинга аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (МКА ЖКХ) полноценно заработала в России с 1 сентября. Она доступна во всех 85 регионах страны.
Как сообщается на сайте Минстроя РФ, сейчас в качестве операторов поставщиков данных подключены уже 748 муниципальных образований и 234 ресурсоснабжающие организации. В дальнейшем их число будет пополняться.
Запуск системы решает вопрос оперативности — благодаря системе мы будем получать информацию об инцидентах и авариях по всей стране, а также отслеживать, контролировать устранение возникших проблем в режиме онлайнМаксим ЕгоровЗамминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Оператором МКА ЖКХ выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ. Он также будет оказывать методическую и технологическую поддержку пользователей.
Ранее в Подмосковье заработал ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ. ТАм будет собираться и обрабатываться информация по жалобам жителей со всех порталов и социальных сетей.