Система отслеживания аварий на объектах ЖКХ полноценно заработала в России

Единая система мониторинга аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства (МКА ЖКХ) полноценно заработала в России с 1 сентября. Она доступна во всех 85 регионах страны.

Как сообщается на сайте Минстроя РФ, сейчас в качестве операторов поставщиков данных подключены уже 748 муниципальных образований и 234 ресурсоснабжающие организации. В дальнейшем их число будет пополняться.

Запуск системы решает вопрос оперативности — благодаря системе мы будем получать информацию об инцидентах и авариях по всей стране, а также отслеживать, контролировать устранение возникших проблем в режиме онлайн Максим Егоров Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Оператором МКА ЖКХ выступает Фонд содействия реформированию ЖКХ. Он также будет оказывать методическую и технологическую поддержку пользователей.

Ранее в Подмосковье заработал ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ. ТАм будет собираться и обрабатываться информация по жалобам жителей со всех порталов и социальных сетей.