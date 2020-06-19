Ситуационно-аналитический центр энергетики и ЖКХ Подмосковья начнет работать с 1 июля

В Ситуационно-аналитическом центре энергетики и ЖКХ Московской области будет собираться и обрабатываться информация по жалобам жителей со всех порталов, социальных сетей, а также обращения, поступающие от граждан Подмосковья в ЕДДС муниципалитетов. Это позволит точнее анализировать состояние объектов ЖКХ и энергетики и выявлять наиболее критичные, отслеживать динамику аварийности на объектах инфраструктуры.

В задачи центра также входит сопровождение работы публичного портала «Карта плановых отключений», на котором жители в онлайн-режиме могут получить официальную информацию о плановых отключениях по всем видам ресурсов, а также оформить подписку на оповещения об отключениях.

«Определение того, что является аварией, а что простым технологическим сбоем, различаются. Работа Ситуационно-аналитического центра энергетики и ЖКХ Московской области направлена на то, чтобы получать корректные и достоверные данные по аварийности, оперативно взаимодействуя с органами исполнительной власти — МЧС России и Минэнерго России, а также на то, чтобы исключить возможность дублирования информации о происшествиях, поступивших из разных источников. Эти данные в конечном счете помогут выделить наиболее критичные объекты ЖКХ и энергетики, нуждающиеся в модернизации или ремонте», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Напомним, Минстрой России утвердил методические рекомендации о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. Отдельный блок рекомендаций затрагивает работу с данными по отопительному сезону по всей России: предусматривается постоянный мониторинг по этому направлению, в том числе отслеживание отклонений фактических дат от графика и причин несоблюдения сроков.