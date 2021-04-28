Шереметьево раскрыло подробности эксперимента по посадке в самолеты по лицу

Аэропорт Шереметьево готовится провести эксперимент по идентификации пассажиров по лицам в сентябре 2021 года. Об этом говорится в рабочей версии плана мероприятий по реализации проекта. Копия документа оказалась в распоряжении РБК.

Представитель Минцифры подтвердил изданию информацию о сроках запуска эксперимента. Контроль будут проводить при посадке на тестовом внутреннем рейсе «Аэрофлота». О каком именно направлении идет речь, не уточняется. При идентификации по лицу задействуют данные из Единой биометрической системы (ЕБС).

Сотрудник министерства подчеркнул, что биометрия будет дополнительным способом прохождения контроля в аэропорту. Пассажиры могут использовать эту технологию только по своему желанию.

В Шереметьево рассказали, что систему биометрической идентификации установят на входе в зону предполетного досмотра внутренних рейсов и при выходе на посадку. В будущем аэропорт надеется, что к этому эксперименту подключатся и другие авиакомпании.

Представитель «Аэрофлота» Михаил Демин уточнил, что на входе в зал посадки установят биометрический турникет с камерой. Технология за считаные секунды сможет определить личность человека. Поэтому при проходе в самолет посадочный талон уже не надо будет показывать. Система сама проверит, зарегистрирован ли человек на рейс и прошел ли он предполетный досмотр.