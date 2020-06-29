Семь миллиардов за новую ракету. Роскосмос объяснил, почему «Ангара-А5» стоит так дорого

Главная сложность — в том, что ракету приходится собирать в двух городах — Москве и Омске. Из-за этого расходы на транспортировку деталей и различных материалов увеличиваются в несколько раз. Но к 2024 году стоимость снизится с семи до четырех миллиардов — это связано с переносом места строительства в Омск.

Кроме того, ракета все еще находится на испытаниях и производиться не серийно, а штучно. Из-за этого ее цена достаточно высока. Со временем ее стоимость должна опуститься, уверены в Роскосмосе.

Ранее государственный космический научно-производственный центр имени Хруничева опубликовал стоимость производства ракеты-носителя «Ангара-А5» — это семь миллиардов рублей. Новый аппарат оказался дороже предшественника — «Протон-М» — в три раза.

Роскосмос принял решение прекратить производство «Протона» еще в 2018 году. Новая ракета-носитель должна появиться в 2023 году.