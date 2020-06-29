Названа стоимость производства российской ракеты «Ангара»

Производство ракеты-носителя «Ангара-А5» обходится в семь миллиардов рублей. Эта стоимость в три раза больше, чем стоимость ракеты «Протон-М», которую «Ангара-А5» должна заменить.

Такие данные следуют из финансового отчета Центра Хруничева за 2019 год, который был опубликован 28 июня. Выдержки из документа приводит РИА «Новости».

В отчете также говорится о необходимости снижения себестоимости ракеты.

«Реализация настоящих мероприятий позволяет обеспечить снижение себестоимости РН „Ангара“ с текущего уровня семь миллиардов рублей до уровня четыре миллиарда рублей к 2024 году», — говорится в документе.

В начале июня сообщалось, что ракету-носитель «Протон-М» отремонтировали после того, как в ней нашли брак. Аппарат уже отправили обратно, на космодром Байконур. Бракованные детали — это болты, которые использовались для крепления трубопроводов второй ступени ракеты. Их отремонтировали в Москве.

«Роскосмос» в 2018 году принял решение прекратить производство «Протона» после выполнения всех контрактов и использовать ракету-носитель «Ангара». Как сообщили в госкорпорации, серийное производство «Ангары» на ПО «Полет» должно стартовать в 2023 году. Это назвали это приоритетной задачей.