Россиян предупредили об атаках хакеров на их счета в мае

В период майских праздников ожидается, что хакеры попытаются воспользоваться уязвимостью мобильной системы для перехвата SMS для авторизации в банковских приложениях. В теневом сегменте Сети в начале марта был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов.

Об этом газете «Известия» рассказали в DeviceLock, компании, специализирующейся на киберзащите. Эту информацию подтвердили и другие эксперты. Они также напомнили, что для взлома счетов мошенникам нужны не только коды из SMS. Им необходимо получить доступ к логинам и паролям личных кабинетов. Однако доступ к коммутатору даст мошенникам возможность перехватить сообщения и звонки всех операторов связи, которые заключили с его владельцем соглашение о роуминге.

По данным DeviceLock, скорее всего, в начале апреля доступ к коммутатору попал к покупателю из стран СНГ. Россия, из-за высокого распространения онлайн-банкинга и высоким остаткам на счетах граждан, всегда была самой желанной целью интернет-мошенников на всем постсоветском пространстве.

Предположительно, хакеры могут атаковать сотни владельцев счетов с наибольшими остатками средств. Нападения подобного типа обычно готовятся пару месяцев, поэтому атака может быть назначена на время майских праздников, когда россияне ослабят контроль над своими счетами.

Россиян предупредили, что появились Telegram-боты мошенников, которые якобы помогают забронировать онлайн отели, арендовать недвижимость и найти попутчиков.